Fare Verde Provincia di Frosinone, convocazione assemblea degli iscritti per il 20.9.2023

Gli iscritti di Fare Verde in provincia di Frosinone sono convocati , nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall’art. 6 dello statuto vigente di Fare Verde ETS ODV, in assemblea ordinaria che si terrà, in prima convocazione alle ore 12.00 del giorno 20 SETTEMBRE 2023 e, in seconda convocazione alle ore 17.30 del giorno 20 SETTEMBRE 2023, presso i locali del “ Ristorante La Pineta ” Via Le Poste n.51 Monte San Giovanni Campano (FR) , per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sintetica del Presidente Provinciale uscente sulle attività svolte dal 2021 al 2023;

2. Istituzione del Corpo delle Guardie Zoofile e Ambientali presso la Prefettura di Frosinone;

3. Iscrizione all’Ufficio delle Entrate di Frosinone di Fare Verde Provincia di Frosinone;

4. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di Fare Verde Provincia di Frosinone ;

5. Proclamazione degli eletti.

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa del corrente anno. In virtù dell’art. 6 dello statuto, gli associati aventi diritto al voto , hanno la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea solo da altri iscritti, conferendo in questo caso delega con rapporto 1 : 1 (un iscritto delegante per un iscritto delegato). La presente convocazione è pubblicata nelle pagine social di Fare Verde Provincia di Frosinone e su alcuni quotidiani. Ai Commissari e Presidenti dei Gruppi Locali di Fare Verde ETS ODV in indirizzo viene chiesto di informare gli associati . All’assemblea degli iscritti di Fare Verde Provincia di Frosinone non saranno ammessi uditori non iscritti ai gruppi locali di Fare Verde in provincia di Frosinone.

Buon Ambiente a Tutti!

COMUNICATO STAMPA