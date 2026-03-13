Fare Verde Provincia di Frosinone APS: Rifiuti abbandonati e inerzia amministrativa: Frosinone non è una discarica a cielo aperto

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, il 13 marzo 2026, è stata ospite della trasmissione Buongiorno Regione insieme alla troupe di Rai Tre e ai Carabinieri Forestale. Il palinsesto di Rai 3 ha dedicato ampio spazio al grave problema dei rifiuti abbandonati in una traversa di via Armando Vona, dove i Carabinieri Forestali avevano già posto i sigilli a un’area trasformata in una discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali.

Davanti alle telecamere si è presentato uno scenario desolante: cumuli di materiali edili, sacchi, scarti di lavorazioni e rifiuti di ogni genere, un quadro indegno per una città capoluogo di provincia e testimonianza evidente di un degrado che non può più essere ignorato.

Per accumulare una quantità simile di rifiuti non bastano giorni né settimane. Serve tempo, tanto tempo. E quando un’area si trasforma in un immondezzaio indisturbato, la domanda è inevitabile: dov’era l’amministrazione comunale di Frosinone mentre tutto questo accadeva? La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: non c’era.

Assenza di vigilanza e silenzi comodi

La totale mancanza di controllo da parte del Comune è evidente. Ma altrettanto evidente è la carenza di senso civico delle aziende presenti nell’areale, che preferiscono voltarsi dall’altra parte, giocando al “non vedo, non sento, non parlo”. Un atteggiamento irresponsabile, che si regge sulla speranza che siano sempre “altri” a segnalare, a denunciare, a esporsi.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, da anni, segnala puntualmente situazioni di degrado agli uffici comunali. Ma troppo spesso le segnalazioni restano senza risposta o vengono affrontate con ritardi inaccettabili. Il caso dell’eternit abbandonato in via Selva Casarina è emblematico: una situazione gravissima, ignorata per mesi, nonostante il rischio sanitario evidente.

Amianto: un pericolo che non guarda le distanze

L’eternit sminuzzato non è un rifiuto qualunque. È un veleno. Le fibre di amianto sono talmente leggere da poter essere trasportate dal vento anche a chilometri di distanza. Chi pensa di essere al sicuro solo perché abita lontano da Selva Casarina si illude: l’amianto non conosce confini.

Le malattie correlate all’esposizione – spesso mortali – si manifestano dopo anni. E quando accadrà, nessuno collegherà più quei tumori e quelle patologie respiratorie all’amianto abbandonato e ignorato per troppo tempo. Eppure, oggi, la responsabilità è chiara e precisa.

Il Comune solerte solo quando si parla di TARI

Il Comune di Frosinone è sempre prodigo di comunicati stampa quando si tratta di TARI, tariffe, scadenze e richiami ai cittadini. Ma quando si tratta di tutelare la salute pubblica, di intervenire sulle discariche abusive, di rimuovere rifiuti pericolosi, l’efficienza improvvisamente svanisce.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS lo ribadisce con forza: non esistono rifiuti di serie A e rifiuti di serie B. L’eternit abbandonato è un rifiuto pericolosissimo a tutti gli effetti e deve essere rimosso con urgenza e conferito in strutture specializzate. Punto.

La città merita di meglio

Frosinone non può essere lasciata in balia dell’incuria, dell’illegalità e dell’indifferenza. Serve vigilanza, serve responsabilità, serve un’amministrazione che non si limiti ai comunicati stampa ma che agisca, con continuità e fermezza.

La salute dei cittadini non è negoziabile, una città che tollera le discariche abusive – e addirittura eternit sminuzzato – è una città che ha smarrito il senso stesso del bene comune.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS