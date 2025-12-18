Fare Verde Provincia di Frosinone APS – Premio Gnomo per l’Ambiente 2025 – Motivazioni

Il prestigioso Premio Gnomo per l’Ambiente 2025 viene assegnato ex aequo a due campioni della coerenza ecologica:

Sindaco di Frosinone

Per aver concesso il patrocinio comunale e aver partecipato con entusiasmo al raduno motociclistico organizzato proprio durante la “giornata ecologica” contro le polveri sottili. Un gesto che dimostra come si possa combattere l’inquinamento… accelerando a tutto gas.

Sindaco di Ceccano

Per aver concesso il patrocinio al Rally cittadino in piena emergenza smog. Una scelta coraggiosa che conferma come, di fronte a un’aria irrespirabile, la priorità resti sempre il rombo dei motori.

Motivazioni comuni

Con le loro decisioni, entrambi i sindaci hanno dato un contributo innovativo allo sviluppo economico nel sito UE 1212 Valle del Sacco favorendo settori in piena espansione:

le pompe funebri,

la compravendita di farmaci.

Un modello di “green economy” che trasforma l’inquinamento in opportunità di business.

Menzione speciale

La menzione Gnomo per l’Ambiente 2025 va all’Assessore all’Ambiente di Frosinone, per il suo enorme impegno nel proporre un forno crematorio in una delle città più inquinate d’Italia. Un progetto che chiude il cerchio: dall’aria tossica al servizio funebre, senza sprechi e con massima efficienza.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

COMUNICATO STAMPA

Correlati