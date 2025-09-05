Fare Verde Provincia di Frosinone APS. Convocazione Assemblea degli iscritti del 6 Settembre 2025

Il giorno 6 Settembre 2025 è convocata l’assemblea degli iscritti di Fare Verde Provincia di Frosinone APS nel piazzale antistante L’altro Bar sede dell’eco evento L’Anima Verde della Valle del Sacco: Sapori e Paesaggi di Fare Verde Morolo, alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione.

Verrà discusso il presente Ordine del Giorno:

1) Ratifica del progetto presentati alla Regione Lazio per Morolo;

2) Ratifica del progetto presentato alla Regione Lazio per Patrica;

3) Valle del Sacco discussione e confronto aperto.

Si rappresenta che in seconda convocazione l’assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei presenti. L’assemblea che si svolge all’aperto è solo in presenza.

Buon ambiente a tutti.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS