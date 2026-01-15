Fare Verde Provincia di Frosinone APS boccia senza riserve lo stranissimo PUCG 2025approvato dal Consiglio Comunale di Patrica

PATRICA – Fare Verde Frosinone APS: Il PUCG Patrica/Casalvieri 2025 è un piano insostenibile, confuso e troppo interessato al consumo di suolo .

Le osservazioni dell’associazione ambientalista sottolineano refusi , incongruenze, omissioni e strane scelte urbanistiche che ignorano storia, ambiente e cittadini.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, su sollecitazione del gruppo locale Fare Verde Patrica, ha presentato le Osservazioni Generali al PUCG Patrica/Casalvieri 2025, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 6 ottobre 2025. Un atto dovuto, necessario e urgente, perché ciò che emerge da quel Piano è qualcosa che supera la semplice “svista”: siamo davanti a un documento urbanistico che contiene molte pagine riferite al Comune di Casalvieri, nella Valle di Comino.

Sembra uno scherzo, ma non lo è. E non si tratta né di un errore di stampa né di un refuso: Al Comune di Patrica nessuno ha rilevato l’assurdità di un PUCG che parla di un altro territorio. Un fatto di rilevante disattenzione istituzionale, scarsa conoscenza degli atti e una preoccupante distanza tra amministrazione e cittadini, molti dei quali ignorano ciò che sta accadendo o vengono indotti a ignorarlo.

Una bocciatura sonora: motivi ambientali, sociali e procedurali

Fare Verde Provincia di Frosinone APS boccia il PUCG Patrica/Casalvieri 2025 in modo netto. Le criticità sono numerose e profonde, e riguardano:

· Criteri di dimensionamento

· Edifici storici

· Alberi monumentali

· Interferenze tra livelli di pianificazione (PUCG – PTPG – PTPR)

· Viabilità (SP11 – SR156)

· Procedura amministrativa

Un elenco che da solo basterebbe a far tremare qualsiasi amministrazione attenta al proprio territorio.

L’associazione di tutela ambientale contesta innanzitutto la procedura di adozione del PUCG. Il Sindaco di Patrica, in passato, aveva avviato consultazioni con alcuni cittadini, definendole però con PEC “consultazioni informali”. Una consultazione informale, per definizione, non ha alcun valore giuridico. Non è prevista dalla normativa, non rientra nel procedimento amministrativo e non può sostituire gli atti formali richiesti dalla legge.

Per questo l’associazione ha inviato una diffida ufficiale al Sindaco, chiedendo di tornare sui propri passi senza ricevere nessuna risposta.

Un dimensionamento fuori da ogni logica: tre volte oltre i limiti di legge

Entrando nel merito, il PUCG diventa ancora più problematico.

La normativa (art. 4 L. 72/1975) stabilisce che un piano regolatore può prevedere un incremento massimo del 30% della popolazione residente nell’arco di 10 anni.

· Popolazione attuale: 3036 abitanti

· Incremento massimo: +30% = 3947 abitanti

· Abitanti da insediare: 911

Eppure il PUCG Patrica/Casalvieri 2025 prevede 3499 nuovi abitanti, quasi quattro volte il limite normativo.

Non solo: le superfici destinate ad attrezzature di uso comune dovrebbero essere 7894 m², mentre il PUCG ne prevede 136.953 m², cioè 17,5 volte di più.

Un piano sovradimensionato, scollegato dalla realtà e soprattutto insostenibile, in un Comune che vive una contrazione demografica e un forte invecchiamento della popolazione. Chi dovrebbe costruire? Chi dovrebbe aprire attività produttive? Certamente non i Patricani.

Il rischio evidente è che il piano favorisca interessi esterni, trasformando Patrica in un territorio da riempire, non da valorizzare.

Patrimonio archeologico ignorato: un passo indietro rispetto al 2010

Il PUCG 2025 ignora completamente le perimetrazioni archeologiche già recepite nel PUCG 2010 nelle tavole 3A e 3B. La Soprintendenza, negli anni, aveva espresso chiaramente che:

· la relazione archeologica era generica, incompleta e superficiale

· mancavano localizzazioni precise

· era necessario integrare le tavole con le perimetrazioni ufficiali

· sarebbe stato opportuno uno studio condotto da archeologi professionisti

· in alcune aree sarebbe stato necessario prevedere vincoli di inedificabilità assoluta

Nulla di tutto ciò è stato recepito nel PUCG 2025. Un arretramento grave, che mette a rischio il patrimonio culturale e paesaggistico.

Il punto più clamoroso del PUCG è l’area archeologica e di interesse storico Bacucco, dove:

· manca il censimento delle preesistenze storiche

· sono previsti 620.000 m³ di edificabile

· con edifici alti fino a 12 metri

Per capire la portata: 620.000 m³ equivalgono a circa 40 palazzi di 12 metri di altezza.

Una colata di cemento in un’area archeologica e di interesse storico. Un consumo di suolo senza precedenti. Un trasferimento di popolazione che non servirà ai Patricani, visto che il Centro Storico — cuore identitario del paese — è completamente ignorato dal PUCG.

Un piano che dimentica storia, alberi monumentali e identità

Il PUCG 2025 non tiene conto:

· degli edifici storici

· degli alberi monumentali

· del Centro Storico, usato per le riunioni del Consiglio Comunale ma ignorato nella pianificazione

Un piano che dimentica ciò che dovrebbe proteggere.

Interferenze tra zonizzazioni e inquinamento acustico

Il PUCG presenta gravi contraddizioni con il PTPR 2021. In particolare:

· mancano le zonizzazioni cuscinetto tra area industriale ASI e aree residenziali

· non sono previste opere di mitigazione acustica

· le “classi acustiche opposte” confinano senza alcuna protezione

Una situazione che espone i cittadini a inquinamento acustico e ambientale, ignorando anni di segnalazioni e criticità.

La domanda finale: i Consiglieri Comunali sapevano cosa stavano votando?

Fare Verde pone una domanda semplice e inquietante:

I Consiglieri Comunali di Patrica che hanno votato l’adozione del PUCG 2025 Patrica/Casalvieri hanno capito cosa stavano approvando?

L’associazione dubita fortemente che abbiano compreso la portata del documento. Perché ciò che è stato votato non è un piano per lo sviluppo sostenibile di Patrica, né un progetto per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

È un piano sicuramente sovradimensionato, incoerente, insostenibile , che mina l’identità della popolazione e che rischia di compromettere il territorio per decenni.

Fare Verde Patrica

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

COMUNICATO STAMPA