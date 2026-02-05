Fare Verde, Patrica 7 Febbraio 2026 Incontro con i Magistrati: Le ragioni del NO al referundum sulla giustizia

Fare Verde Patrica, gruppo organizzato di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, in attuazione del proprio statuto e della propria missione civica, organizza per il 7 febbraio 2025 alle ore 17.30, presso l’agriturismo “La Tenuta del Campo di Sopra”, un incontro pubblico con Magistrati impegnati nel fronte per il NO al referendum.L’iniziativa rientra in un più ampio ciclo di appuntamenti promossi dall’associazione per offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari, rigorosi e liberi dalle distorsioni comunicative che quotidianamente affollano il web. Fare Verde Provincia di Frosinone da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella difesa dei beni comuni, considera la corretta informazione un pilastro essenziale della partecipazione democratica e della salvaguardia delle istituzioni.

Durante l’incontro con i magistrati discuteremo anche dei veri problemi della giustizia, che la riforma non risolve in alcun modo :

non interviene sugli organici;

non prevede nuove assunzioni;

non cambia le regole dei processi;

non riduce automaticamente i tempi della giustizia.

Verrà inoltre approfondito un tema cruciale: la giustizia rappresenta una delle grandi istituzioni dell’ordinamento costituzionale italiano. Alimentare sfiducia, insinuare che le decisioni giudiziarie siano sistematicamente errate o frutto di incompetenza, significa minare la credibilità dello Stato e favorire un processo di delegittimazione che rischia di trasformarsi nell’anticamera della dissoluzione dello Stato di diritto.

Pur riconoscendo che ciascun cittadino può legittimamente interrogarsi sull’opportunità politica della riforma, Fare Verde Provincia di Frosinone APS sottolinea un ulteriore elemento spesso ignorato nel dibattito pubblico: l’assenza di una reale analisi dei costi. In un Paese in cui ogni intervento legislativo viene valutato anche in termini di sostenibilità finanziaria, appare singolare che una riforma di tale portata non sia stata accompagnata da una valutazione economica trasparente e completa.

È proprio per uscire dai pregiudizi, dalle semplificazioni e dai commenti interessati che l’associazione ha scelto di dare voce a chi, per ragioni istituzionali, non può essere presente nei grandi network mediatici. L’obiettivo è semplice e ambizioso: ascoltare le ragioni dei Magistrati, comprenderne le preoccupazioni e offrire ai cittadini gli strumenti per un voto davvero libero, consapevole e non condizionato.

Fare Verde Patrica invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di confronto civile e di approfondimento, convinta che solo attraverso un’informazione corretta e pluralista si possa rafforzare la qualità della democrazia e la fiducia nelle istituzioni.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Fare Verde Patrica