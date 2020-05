Fare Verde Onlus , quinta relazione semestrale sulle attività della missione commissariale sulla bonifica dei siti di discarica abusivi

Fare Verde Onlus ha partecipato alla presentazione in videoconferenza che si è tenuta il giorno 8.5.2020 della Quinta relazione semestrale (giugno-dicembre 2019) sulle attività della missione commissariale sulla bonifica dei siti di discarica abusivi. Per Fare Verde era presente il Consigliere Nazionale Dott. Marco Belli che ricorda e condivide il pensiero del Generale di Brigata Carabinieri Forestale Giuseppe Vadalà.”Serve una cultura delle bonifiche per cui dobbiamo capire che non e’ un lusso farle, è una questione culturale non solo economica”.Fare Verde si congratula per il grande risultato ottenuto dal Generale Vadalà Commissario di Governo per le discariche abusive che ad oggi, su 81 discariche consegnate il 24 marzo 2017 per la bonifica dei siti inquinati, è riuscito a portarne fuori dalla procedura di infrazione ben 41, permettendo all’Erario dello Stato di risparmiare 16,4 milioni di euro ogni anno. E’ ovvio che oltre ad aver ottenuto un grande risparmio sono state restituite zone più salubri alle collettività.La nostra Associazione sottolinea alcuni profili della missione guidata dal Generale Giuseppe Vadalà e realizzata dai suoi uomini e donne dell’Arma: missione che è riuscita ad intrecciare il profilo sociale con la sostenibilità che vuol dire garantire condizioni di benessere per le persone, ovvero assicurare salute e sicurezza, valorizzazione delle competenze, tutelare le pari opportunità, ascoltare anche i soggetti più esposti ed affermare il diritto ad un ambiente sano.

Fare Verde Provincia di Frosinone