Fare Verde Morolo protagonista del World Cleanup Day 2025: un esempio di civismo e impegno ambientale

In occasione del World Cleanup Day 2025 , il gruppo d’azione di Fare Verde Morolo, appartenente alla rete provinciale di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, ha organizzato una giornata ecologica presso il fontanile della Trolla, trasformando un semplice intervento di pulizia in una vera e propria dimostrazione di civismo e dedizione. Il World Cleanup Day è la più grande iniziativa globale che si svolge ogni anno a settembre, coinvolgendo milioni di volontari in oltre 211 tra Paesi e territori. L’obiettivo è semplice ma potente: ripulire il pianeta dai rifiuti.

L’evento di Morolo del 28 Settembre 2025 , annunciato sui canali social e comunicato al Comune di Morolo per la gestione dei rifiuti raccolti, ha visto i volontari all’opera fin dalle prime ore del mattino. Con il consueto spirito operativo che contraddistingue l’associazione, sono stati raccolti quindici sacchi di rifiuti, pneumatici fuori uso e persino un televisore abbandonato, restituendo decoro all’area. Guidati da Verusca Corvia, i volontari di Morolo hanno accolto con entusiasmo due nuovi membri, tra cui il giovanissimo Vittorio, accompagnato dal padre. Il suo debutto nell’attivismo ambientale ha colpito tutti per il senso civico dimostrato, nonostante la giovane età. A conclusione della giornata, il presidente Dott. Marco Belli ha ringraziato personalmente i partecipanti, sottolineando l’importanza di queste iniziative non solo per la tutela del territorio, ma soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza contro l’abbandono dei rifiuti, ricordando che tale pratica costituisce oggi un reato penale. Il presidente ha infine salutato i volontari presso L’Altro Bar, annunciando la passeggiata ecologica che si farà a Santa Serena, Supino, in collaborazione con il Comitato Civico L’Avamposto della Valle del Sacco, a conferma dell’impegno costante di Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha nel promuovere una cultura ambientale attiva e partecipata.