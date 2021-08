Fare Verde: La Regione Lazio vieta la detenzione a catena dei cani…

Tutela degli Animali – La Regione Lazio vieta la detenzione a catena dei cani e di tutti gli animali da compagnia.



La norma è stata approvata con un emendamento alle disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021. I trasgressori rischiano una sanzione fino a 2.500 euro.



Fare Verde Provincia di Frosinone nota per le denunce alla PG per i maltrattamenti subiti dagli animali chiede alle Forze dell’Ordine , in particolare alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestale di essere inflessibili nei confronti di chi detiene i cani incatenati o con collari a strozzo.

Fare Verde non si ritira e non si arrende. Questa è la legge della Regione Lazio.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone