Fare Verde: la provincia di Frosinone trasformata in distretto della “monnezza”

Fare Verde Provincia di Frosinone si rende conto di essere fastidiosa e di dare fastidio soprattutto a chi ha trasformato la provincia di Frosinone nel DISTRETTO DELLA MONDEZZA. Iniziarono dapprima i Comuni a sotterrare rifiuti nei boschi e in riva ai fiumi nascondendosi dietro l’emergenza rifiuti degli anni ’90 e ancor oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Poi arrivarono le associazioni criminali che seppellirono ogni tipo di schifezza e ad oggi le punizioni sono state blande mentre i rifiuti interrati ci sono rimasti come ricordo storico di un tempo in cui la malavita spadroneggiava con grandi connivenze. Ora è il tempo della mondezza politica accompagnata dal silenzio assordante della società civile che tanto civile non è…

Ebbene la popolazione della provincia di Frosinone come è scritto sul Catasto Rifiuti Nazionale del Governo Italiano è abitata d 485241 persone che hanno prodotto esattamente 178484,543 t di rifiuti nell’anno 2019 (ultimo dato utile sul Catasto Nazionale dei rifiuti) e di questi rifiuti gli indifferenziati che dovrebbero finire in discarica o all’inceneritore sono 80.703,991 t.

Ebbene con grande meraviglia si legge sempre dal Catasto Nazionale dei rifiuti del Governo Italiano che in provincia di Frosinone vengono inceneriti da ACEA 340.524 t di rifiuti presso l’inceneritore di San Vittore del Lazio e altre 156821 t. vengono conferite in discarica. Con un semplice calcolo elementare si ottiene il totale di 497345 t. di rifiuti che vengono mandati in discarica Mad di Roccasecca e all’inceneritore ACEA Ambiente di San Vittore del Lazio.

A questo punto risulta CHIARO che il nostro territorio è diventato il Distretto della Mondezza perché a questi rifiuti ,che sono già troppi, vanno aggiunte altre 50.000 t. di rifiuti “alieni alla nostra provincia” che vengono trattati dalla SAF TMB di Colfelice gestito dai sindaci della nostra provincia.

Dopo tanta mondezza è inopportuna la quarta linea di incenerimento che dovrebbe bruciare altri rifiuti. A dire il vero anche le altre tre linee di incenerimento rifiuti già attive a San Vittore del Lazio sono solo il frutto di fantapolitica della mondezza in quanto producono più danni che benefici alla popolazione della provincia di Frosinone e senza incentivi per la produzione di energia elettrica non potrebbero funzionare.



Fare Verde a questo punto della storia sulla “politica della mondezza” non si nasconde e dichiara apertamente che sono troppi i rifiuti trattati nella provincia di Frosinone a discapito della popolazione che volente o nolente subisce ogni tipo di inquinamento possibile e immaginabile.

Le generazioni passate non hanno lavorato per trasformare la nostra provincia nel DISTRETTO DELLA MONDEZZA.

Comunicato stampa a firma di Fare Verde Provincia di Frosinone