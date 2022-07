Fare Verde, in provincia di Frosinone studi odontoiatrici sempre più sostenibili

Fare Verde provincia di Frosinone si sta interessando alla sostenibilità degli studi e delle cliniche odontoiatriche della nostra provincia che hanno accettato di fare un report sulla sostenibilità. Obiettivo finale è quello di realizzare un codice di condotta per la sostenibilità. Il Dott. Andrei Stefanescu , titolare di diversi studi odontoiatrici in provincia di Frosinone ha aderito all’iniziativa di Fare Verde con grande entusiasmo.

Con la digitalizzazione, gli studi odontoiatrici Stefanescu sono diventati più sostenibili. Grazie alle radiografie digitali non si usano più determinati prodotti chimici per lo sviluppo delle lastre radiografiche, le impronte digitali rendono sempre meno impiegato l’uso di materiali da impronta e grazie alla gestione digitale dello studio dentistico e alla comunicazione digitale con i pazienti c’è il grande risparmio di carta.

L’odontoiatra Stefanescu, rispettoso dell’ambiente, inoltre ha deciso di limitare al massimo i prodotti usa e getta, anche se ovviamente non sempre è possibile, per esempio nel caso dei guanti, delle cannule di aspirazione o dei tubi. Naturalmente occorre agire a tutti i livelli, mettendo sempre al primo posto la salvaguardia degli standard di qualità e la sicurezza. Su suggerimento dell’Associazione Fare Verde la sostenibilità degli studi odontoiatrici Stefanescu aumenterà perché prestissimo i materiali in PVC verranno sostituiti con prodotti in polietilene, che sono molto più facili da riciclare.

Fare Verde ha apprezzato la gestione intelligente dei materiali, grazie alla quale vengono raggruppate le ordinazioni per evitare più consegne in un giorno. In questo modo si sta già risparmiando materiale da imballaggio , il consumo di combustibile fossile e la produzione di CO2 legati al numero di consegne.

Altri accorgimenti che concorrono alla sostenibilità sono collegati semplicemente al risparmio energetico con l’abolizione degli inutili “mangia corrente” ed infatti sono già in uso presso gli studi Stefanescu i timer agli apparecchi che riducono così il consumo di energia solo al tempo in cui gli apparecchi vengono effettivamente utilizzati.

Il conferimento dei rifiuti viene realizzato nelle sale d’attesa dove il PET, il vetro e la carta vengono raccolti separatamente mentre i rifiuti sanitari seguono un iter particolare disciplinato dalla normativa vigente. Il consumo dell’acqua potabile non incide negativamente.

Non ci sono barriere architettoniche per le persone diversamente abili.

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento presenti hanno valori di efficienza molto elevata. Nel nuovo studio odontoiatrico di Veroli la progettazione è orientata a mantenere basse sin dall’inizio le emissioni di CO2. I tecnici , infatti, stanno valutando le migliori soluzioni a basso consumo e a basse emissioni per il riscaldamento e il raffrescamento dei locali.

Fare Verde, invece, sta tracciando le linee guida per un codice di condotta che potrebbe assicurare una salute orale equa, inclusiva, di alta qualità e ad ampia accessibilità con le indicazioni necessarie per le pratiche sostenibili nell’ambito degli acquisti e delle forniture. Codice di condotta che si rivolgerà agli operatori sanitari , ai pazienti e soprattutto ai distributori, perché è a livello dei fornitori che si potrebbero ridurre in misura significativa le emissioni di CO2, la plastica e gli imballaggi. L’obiettivo da raggiungere è rendere ogni studio odontoiatrico compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse ambientali.

Fare Verde Provincia di Frosinone

Comunicato stampa