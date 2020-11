Fare Verde Giovani Frosinone, mascherine riutilizzabili e lavabili a scuola

Fare Verde Giovani Frosinone, seguendo l’interessamento di Fare Verde Nazionale affinché nelle scuole si possano utilizzare mascherine lavabili, plaude alla decisione di utilizzare nelle scuole italiane mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte. Oltre alla mascherina chirurgica, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort

e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Per Fare Verde, impegnata da settembre scorso in una Campagna a favore dell’uso di quelle riutilizzabili, quella di impiegare mascherine riutilizzabili e non usa e getta è una decisione che il sodalizio ambientalista chiedeva da tempo. Infatti si è rivolta direttamente al consiglio dei ministri affinché potesse essere accolta tale istanza.

Ora giunge, finalmente, un segnale di apertura alle mascherine riutilizzabili, visto che si è calcolato che nel corso di un anno scolastico, si dovrebbero acquistare e distribuire milioni di mascherine usa e getta. Numeri impressionanti e uno sforzo economico, logistico e organizzativo che potrebbe essere rivolto, almeno in

parte, ad altre esigenze in un momento di così grave crisi economica e di difficoltà per famiglie, imprese, istituzioni scolastiche.

Per Fare Verde, la scuola è luogo di formazione delle nuove generazioni, sempre più attente ai temi ambientali. Educare i giovani all’utilizzo di mascherine riutilizzabili informandoli anche sulle corrette procedure di lavaggio, è una importante occasione per formare cittadini attenti ad un uso razionale delle risorse naturali.

Mentre le mascherine “usa e getta” presentano gravi problemi di riciclaggio e di dispersione accidentale o volontaria nell’ambiente, quelle riutilizzabili più volte consentono di ridurre tali inconvenienti.

Condividendo la necessità di evitare il diffondersi del contagio e garantire salute e sicurezza delle persone, Fare Verde ricorda che la salute delle persone è strettamente legata alla salubrità dell’ambiente. Nessuno può pensare di restare sano in un mondo malato.

Maria Lucia Belli Responsabile Provinciale Fare Verde Frosinone Gruppo Giovani e Tutela Animali

COMUNICATO STAMPA