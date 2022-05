Fare Verde Frosinone, Premio Gnomo per l’Ambiente 2022 al presidente della Regione Lazio

Fare Verde Provincia di Frosinone era indecisa a chi assegnare il premio per il 2022 ma poi all’improvviso è arrivata la dichiarazione spontanea del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per cancellare il SITO SIN VALLE DEL SACCO. Quella decisione “meravigliosa” che vuole cancellare anni di battaglie ambientaliste in difesa della salute e dell’ambiente ha sbaragliato tutti gli altri aspiranti all’ironico premio GNOMO PER L’AMBIENTE 2022. Fare Verde Provincia di Frosinone assegna il PREMIO GNOMO PER L’AMBIENTE 2022 al Presidente della Regione Lazio NICOLA ZINGARETTI.

Le motivazioni: Con un solo colpo di penna annuncia la fine del Sin della Valle del Sacco, cioè la fine del blocco di ogni attività agricola ed industriale in provincia di Frosinone intorno a quello che è il fiume più inquinato d’Italia. Il Presidente Zingaretti viene premiato per essersi distinto sul territorio della provincia di Frosinone con l’esemplare bonifica della Valle del Sacco , per le autorizzazioni concesse dalla Regione Lazio alle linee di incenerimento di San Vittore del Lazio, per le questioni della discarica MAD e per il Piano Rifiuti che Fare Verde consiglia di leggere come miglior romanzo di fantascienza. BASTA CON L’INQUINAMENTO E BASTA CON LA GIUSTIZIA. COMUNICATO STAMPA