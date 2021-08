Fare Verde Frosinone – Il premio straordinario Gnomo per l’Ambiente 2021 al Presidente della Regione Lazio

Fare Verde Provincia di Frosinone dopo attenta valutazione conferisce il premio speciale Gnomo per l’Ambiente 2021 al Presidente della Regione Lazio per i fatti eclatanti dichiarati dagli Ispettori dell’Arpa Lazio relativi alla discarica MAD di Roccasecca (FR).La motivazione: La Regione Lazio nonostante gli scandali sui rifiuti non si è resa conto che nella discarica MAD di Roccasecca sono state smaltite circa 302.000 tonnellate di rifiuti senza nessuna autorizzazione. Dal documento dell’Arpa Lazio: “Come possibile evincere dai valori riportati nella Tabella 3, a fronte di un volume utile netto autorizzato negli anni 2016÷2021 pari a 762.896 m3, corrispondenti a 739.441 tonnellate, al netto delle approssimazioni relative agli indici di compattazione, non sempre riportati nelle D.D. sopra richiamate(0,9÷1,0 tonn/m3), risulterebbero essere state conferite in discarica circa 1.041.867 tonnellate, ovvero, pari a circa 302.426 tonnellate in più a quanto autorizzato.”Fare Verde Provincia di Frosinone alla luce di quanto è accaduto ritiene indispensabile l’apertura di una Commissione Regionale d’inchiesta per dare risposte celeri ai cittadini su chi materialmente ha conferito i rifiuti e su quali rifiuti sono stati scaricati alla MAD di Roccasecca senza le autorizzazioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio.Sono state conferite circa 302.000 tonnellate di rifiuti nella discarica MAD senza le indispensabili autorizzazioni e ciò vuol dire che mancano controlli e verifiche rigorose. Oltre a ciò c’è da dire che nessuno corre il rischio gratis di conferire rifiuti in discarica senza le necessarie autorizzazioni e nessuno accetta rifiuti in discarica senza le autorizzazioni. Se il rischio di essere colti con le mani nel sacco c’è stato vuol dire che i risultati ottenuti o che ne sono derivati indirettamente hanno compensato lo sforzo e il rischio richiesto .

comunicato stampa -Fare Verde Provincia di Frosinone