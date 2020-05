Fare Verde Frosinone, Il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive a Villa Latina

Il 15 di Maggio 2020 è stata una giornata eccezionale per l’Ambiente a Villa Latina che ha ricevuto il Generale di Brigata Carabinieri Forestale Dott. Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive sanzionate dall’Unione Europea, impegnato nel suo lavoro per far uscire la locale discarica Camponi dall’infrazione Europea e dalla sanzione inflitta tanto è vero che i lavori in discarica termineranno entro la fine del mese di Maggio 2020.

Il Generale Vadalà dopo aver svolto i suoi compiti di istituto ha parlato molto con i responsabili di Fare Verde Provincia di Frosinone, di Fare Verde Villa Latina, di Fare Verde Valle di Comino alla presenza della Giunta Comunale spiegando per bene quanto è stato fatto in quasi 3 anni di lavoro ininterrotto, da nord a sud, per sanificare i territori, risolvere un problema ambientale e ottenere un forte risparmio economico per il Paese. Ad oggi, su 81 discariche consegnate nelle mani del Commissario di Governo per la bonifica dei siti inquinati nel 24 marzo 2017, più della metà sono stati portati fuori dalla procedura di infrazione, permettendo all’Erario dello Stato di risparmiare 16,4 milioni di euro ogni anno. Ma anche di restituire zone più salubri alle collettività-

E poi all’improvviso la bellissima notizia del progetto avveniristico annunciato dal Dott. Luigi Rossi Sindaco di Villa Latina e dal Vicesindaco Avv. Silvia Tusei al Presidente Provinciale di Fare Verde e ai responsabili dei gruppi locali di Villa Latina e Fare Verde Valle di Comino: La discarica Camponi diventerà il sito di un progetto innovativo e sarà da esempio per le generazioni future.

Il progetto finanziato dal Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive già sanzionate dall’Unione Europea al Comune di Villa Latina sarà gestito da Fare Verde. Progetto innovativo di recupero Ambientale che prevede per il sito dell’ex discarica Camponi un percorso didattico che illustrerà cosa NON si deve fare per inquinare la terra e un allevamento di api per il recupero del suolo sottratto per troppo tempo alla Comunità.

“Fare Verde ieri è diventata all’improvviso Super Star dell’Ambiente con quel progetto innovativo che fino a questo momento sembra essere unico” sono le parole del Dott Marco Belli Consigliere Nazionale di Fare Verde che ha dedicato ogni impegno profuso in Ciociaria al Presidente Nazionale di Fare Verde Avv. Francesco Greco che ha dato autorevolezza alla nostra Associazione di Protezione Ambientale.

Fare Verde Provincia di Frosinone