Fare Verde Frosinone : giornata mondiale dell’ambiente, la ricorrenza vuole ispirare un cambiamento ossia il “Ripristino degli Ecosistemi”

5 Giugno 2021, giornata mondiale dell’ambiente. La ricorrenza vuole ispirare un cambiamento ossia il “Ripristino degli Ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla suo uso sostenibile. Punta a spingere gli individui a pensare in maniera più consapevole al modo in cui consumano; a coinvolgere le imprese a sviluppare modelli economici e produttivi sempre più eco sostenibili.

Per troppo tempo l’uomo ha ignorato il valore degli ecosistemi sfruttandoli e distruggendoli . Un patrimonio dal valore inestimabile per la continuità della vita sulla terra.

Urge il ripristino degli ecosistemi. Solo con ecosistemi sani, infatti, è possibile migliorare i mezzi di sussistenza delle persone, contrastare i cambiamenti climatici e fermare il crollo della biodiversità. La Giornata Mondiale dell’Ambiente è un momento di riflessione importante anche per le Associazioni e per gli educatori, che possono e devono ispirare le nuove generazioni ad un futuro più verde partendo dalle piccole realtà sapendo di far parte di un programma molto più grande che le Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) cercano di attuare

Fare Verde Provincia di Frosinone

comunicato stampa