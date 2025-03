Fare Verde Frosinone – Discarica in Via Mola d’ Atri, dopo anni finalmente è stato messo fine ad una condizione indecorosa

Fare Verde Città di Frosinone rileva che la discarica in Via Mola d’ Atri, oggetto di esposto del 17/2/2025 da parte della nostra Associazione alla Polizia Municipale ed al Nucleo dei Carabinieri Forestali, è stata rimossa. In qualità di Presidente della Sezione di Frosinone e di consigliere del Gruppo FutuRa, a nome di tutti i membri dell’ Associazione primo tra tutti il Responsabile Provinciale dr. Marco Belli, esprimo soddisfazione ed enfatizzo il risultato ottenuto. Dopo anni finalmente è stato messo fine ad una condizione indecorosa oltre che pericolosa. Si rafforza, confortata dagli eventi di realtà e di fatto, la nostra convinzione che le istanze positive per la città vengano dal basso, dal senso civico dei cittadini responsabili. Allo stesso modo aumenta il nostro impegno a sollecitare e richiamare le istituzioni ai propri compiti, a farci carico ed ad evidenziare i tanti problemi ignorati e trascurati dall’Amministrazione Comunale. Ora più che mai, deve giungere forte l’appello, a tutti , di prendere parte attiva nelle questioni della città, perché Frosinone ci appartiene. Il pericolo scampato del biodigestore, contro ogni previsione, avversati da quasi tutte le istituzioni, nel silenzio insopportabile dei partiti; l’assistere, finalmente, dopo gli esposti di Fare Verde, all’inizio delle rimozioni delle discariche e del controllo su i rifiuti abbandonati presenti anche in altri siti, come ad esempio Via Vetiche; le discussioni aperte sulla viabilità con la partecipazione di numerosi cittadini esasperati e penalizzati; tutto a significare ed a dimostrare che bisogna impegnarsi in prima persona, che bisogna delegare sempre meno, per poter sperare di mettere fine alla desertificazione imperante da troppo in questa città. Difesa della qualità di vita in tutte le sue espressioni: salute, ambiente, sport, cultura, estetica, rispetto della dignità dei residenti, senso civico responsabile a contrasto della “ mala gestio” che ci attanaglia e soffoca.

Giovambattista Martino –Presidente Fare Verde Città di Frosinone