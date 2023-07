“Fara Film Festival 2023”, Acampora: “Cinema volano per l’economia e lo sviluppo dei territori”

Il commento del presidente di SiCamera, Assonautica Italiana e Camera di Commercio Frosinone Latina a margine della kermesse reatina

“Venerdì ho avuto il piacere di partecipare alla quarta edizione del Fara Film Festival, in provincia di Rieti. Una kermesse di grande livello che è stata in grado di mettere il Cinema al centro di un’azione di rilancio turistico ed economico del territorio”. – Così il Presidente di SiCamera, Assonautica Italiana e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, a margine dell’appuntamento di Fara in Sabina.

“Al Talk ‘Il Cinema incontra le Istituzioni’ del 21 luglio, in Piazza Duomo, che ha visto il mio intervento, erano presenti il Presidente del Fara Film Festival Riccardo Martini, il sindaco di Fara in Sabina e presidente della provincia di Rieti Roberta Cuneo, l’on. Alessandra Mussolini, il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma, il consigliere regionale Michele Nicolai, il direttore artistico del Fara Film Festival Daniele Urciuolo e l’attrice Ornella Muti. Durante la serata ho avuto il piacere di premiare l’attrice e cantante Vera Dragone. La kermesse è stata l’occasione per evidenziare come il Sistema Camerale sia fortemente impegnato per il rilancio del cineturismo e di tutto l’indotto legato al settore. Le istituzioni – ha proseguito Acampora – devono essere unite e pronte a mettere a sistema le opportunità di sviluppo che il Cinema può offrire, incominciando dalle occasioni lavorative per i giovani e per le donne che si affacciano a questo settore e che, come tutti sappiamo, sono coloro che più hanno risentito degli effetti negativi della pandemia. Occorre inoltre tenere a mente il valore dell’effetto moltiplicatore per il turismo nei territori nei quali le Produzioni investono”.

“Dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri bellissimi territori possano diventare set cinematografici di produzioni di alto livello; le nostre terre e i nostri mari, e qui parlo in qualità di presidente di Assonautica Italiana, hanno tutte le carte in regola per poter essere location appetibili per scenografie importanti. Ciò darebbe nuovo impulso all’economia dei territori, considerato che i luoghi nei quali vengono girati film di successo, come tante esperienze italiane insegnano, possono diventare più attrattivi e meta di turisti e appassionati”. Ha concluso il Presidente Acampora.

