Fantastic Summer Camp 2022 Cisterna di Latina

Dai 4 ai 14 anni: sport e giochi all’aria aperta, laboratori grafico-pittorico e teatrale, orto botanico, english for kids. Adesioni entro il 7 luglio.

C’è tempo fino a giovedì prossimo per iscriversi ai campi estivi organizzati dal Comune per tramite dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Si chiama “Fantastic Summer Camp 2022” il campus estivo che si terrà dall’11 luglio al 9 settembre presso il plesso scolastico Marcucci e Cambellotti in via Vittime del Terrorismo, nel quartiere San Valentino, organizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale FantasticArt.

Grazie alla disponibilità di ampi spazi interni ed esterni alla struttura, e alla professionalità del personale impiegato, sarà possibile svolgere numerose attività tra cui sport e giochi di gruppo all’aria aperta, sport della mente (dama, scacchi, go, othello…) e giochi da tavolo, attività artistiche, laboratori espressivi e manipolativi, creatività, quiz e cruciverba anche in lingua inglese, giochi logico-matematici, lettura animata, scrittura creativa, tornei, laboratorio di teatro e delle emozioni, di riqualificazione di un’area verde, momenti conviviali, ascolto musicale, gioco libero, momenti di “pigrizia ispiratrice”, osservazione della natura, ed altro.

Tre le fasce di età, dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 10 anni, dagli 11 ai 14 anni, e due le fasce orarie dalle 8 alle 13, oppure dalle 8 alle 16.

Giovedì 7 luglio dalle ore 18 alle 19.30 si terrà, presso la sede del campus, la giornata di Open Day per conoscere nel dettaglio le attività proposte e il personale che le terrà.

«Il Fantastic Summer Camp 2022 intende accogliere i ragazzi/e con cura e competenza offrendo loro un luogo confortevole e un clima sereno – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Carlo Carletti – , favorire il loro benessere psicofisico, promuovere stili di vita positivi, rispettare e valorizzare l’unicità della persona, favorire il riconoscimento della propria identità, nonché la conoscenza e apertura alla diversità, favorire il processo di socializzazione tramite l’incontro con l’altro e lo sviluppo della capacità di dialogo, favorire lo sviluppo delle autonomie e la capacità di apprendere tramite la partecipazione attiva.

Il fine è quello di garantire ai bambini e ai ragazzi un periodo di spensieratezza e svago con competenze educative, l’integrazione e socializzazione, valorizzando le loro diversità, stimolando la curiosità e la voglia di apprendimento, favorendo momenti di libera espressione e promuovendo la conoscenza e l’attenzione al mondo della natura e della salvaguardia dell’ambiente».

Per iscriversi (posti limitati) occorre compilare il modulo disponibile sul sito web del Comune e inviarlo via email a fantasticartsummercampcisterna@gmail.com o consegnarlo a mano il giorno 7 luglio dalle ore 18.00 alle 19.30 all’OPEN DAY che si terrà presso la sede del centro estivo.

324.6951170 oppure inviare una email a fantasticartsummercampcisterna@gmail.com Per ulteriori informazioni è possibile contattare, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il tel./whatsappoppure inviare una email a puac@comune.cisterna.latina.it

COMUNICATO STAMPA