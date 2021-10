Fanfara dei Bersaglieri “Adelchi Cotterli”

Dopo Piazza di Spagna replica di applausi ad Aprilia nella serata finale dei festeggiamenti del Patrono San Michele Arcangelo.

Dopo il successo di sabato 25 settembre a Piazza di Spagna, nell’ambito del 68esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Bersaglieri, la Fanfara “Adelchi Cotterli” è stata protagonista di uno spettacolare concerto per la città di Aprilia.

L’esibizione in piazza Roma domenica 3 ottobre nella serata finale dei festeggiamenti del Patrono San Michele Arcangelo; ad assistere un folto pubblico munito di green pass come prevedono le normative anticovid.

La Fanfara diretta dal Capofanfara Maestro Ildo Masi ha deliziato il pubblico con un vasto repertorio dai pezzi classici bersagliereschi ai moderni; il tricolore riprodotto dagli effetti delle “Fontane Danzanti” il cui spettacolo, a seguire, ha concluso i festeggiamenti.

Ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento Edoardo Tittarelli, presidente dell’Associazione Bersaglieri “A.Cotterli” sezione di Aprilia e dell’omonima Fanfara: “Durante la pandemia avevo promesso che appena possibile avremmo portato la Fanfara in piazza Roma, e ciò è avvenuto. Speriamo che questo sia il segno augurale della vera ripartenza dopo la crisi da coronavirus. Speriamo in bene. W Aprilia!”

(comunicato Associazione Bersaglieri “Adelchi Cotterli” sezione di Aprilia)