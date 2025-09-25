Famiglie al centro: a Frosinone nuovi servizi gratuiti per genitori e figli

Presentato il programma delle attività del centro per la famiglia “La Melarancia” gestito dalla cooperativa Diaconia.

Un’offerta rinnovata e gratuita di servizi per le famiglie del territorio: è quanto presentato questa mattina dal Centro per le Famiglie La Melarancia di Frosinone, gestito dalla Cooperativa Sociale Diaconia con il sostegno del Distretto Sociale B di Frosinone. L’incontro ha illustrato i percorsi e le attività previsti per il biennio 2025-2026, con particolare attenzione al sostegno alla genitorialità e alla promozione del benessere familiare.

Tra le novità, due percorsi psicologici guidati dallo psicologo Luigi Pietroluongo. Il primo, “Essere padri oggi”, è stato avviato il 15 settembre ed è ancora aperto a iscrizioni gratuite: un cammino pensato per i padri separati che desiderano affrontare la propria condizione con il supporto di un gruppo di mutuo aiuto. Il secondo, “Telemaco: scuola per genitori”, prenderà il via il 6 ottobre e offrirà a madri e padri un’occasione di confronto per affrontare le sfide educative e relazionali con i figli, imparando a diventare gli adulti “che i figli aspettano”.

Nel corso della mattinata è stato inoltre presentato So.Spesa, un progetto di sensibilizzazione ai consumi responsabili e all’alimentazione corretta, promosso dalla Cooperativa Diaconia attraverso la Bottega Equa di Frosinone e produttori locali. L’iniziativa, che prenderà avvio a ottobre 2025 presso il Centro per le Famiglie “La Melarancia”, accompagnerà le famiglie in un percorso annuale di educazione al consumo etico, alla valorizzazione dei prodotti locali e alla scoperta dei vantaggi del commercio equo e solidale.

«Il Centro per le Famiglie è un luogo che sostiene, cura e accompagna – ha sottolineato Andrea Orefice, responsabile socio-assistenziale della Cooperativa Sociale Diaconia –. Oggi la famiglia non è più solo quella tradizionale: esistono molteplici forme che arricchiscono la comunità, ma portano anche nuove sfide. La nostra missione è ridurre le distanze generazionali e promuovere relazioni solide».

Per Alessandra Gennari, responsabile del Centro, l’offerta si muove su due binari: da un lato gli interventi di cura per famiglie che attraversano momenti difficili, dall’altro la promozione del benessere attraverso laboratori, percorsi educativi e attività di sostegno alla genitorialità. Il programma per il 2025-2026 prevede inoltre laboratori espressivi per bambini e ragazzi, corsi di yoga e pilates, iniziative di educazione alimentare, progetti nelle scuole e la prosecuzione della rete dei Baby Pit Stop in vari uffici pubblici, spazi dedicati alle mamme con neonati.

Lo psicologo Luigi Pietroluongo ha richiamato tre parole chiave dei percorsi: liberare i figli dalla pressione della performance, affrontare con consapevolezza il tema della separazione e coltivare la speranza come atto di resistenza quotidiana.

A chiudere l’incontro, il direttore generale della Cooperativa Sociale Diaconia Loreto D’Emilio ha sottolineato: «Il Centro per le Famiglie è un luogo che accoglie, non giudica, e dà voce a chi spesso non ne ha. Racconta in piccolo la storia della nostra Cooperativa: la capacità di mettersi in discussione e adattare i servizi ai bisogni in continua evoluzione delle persone».

Tutti i servizi del Centro per le Famiglie La Melarancia, gestito dalla Cooperativa Sociale Diaconia, sono gratuiti e accessibili. La sede si trova in via Gaeta 163, Frosinone. Per informazioni: tel. 0775.334351, e-mail mediazione_familiare@libero.it oppure sul sito del Distretto Sociale B di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA