Famiglia investita sulle strisce pedonali: morto il papà, gravissimo bimbo di 6 anni. Ferite anche mamma e gemellina

Una famiglia è stata travolta sulle strisce pedonali a Cagliari: il padre Giovanni Fanni è morto e un bimbo di 6 anni è in rianimazione. Lievi conseguenze per la moglie e la sorellina gemella del piccolo. A travolgerli è stato uno scooter elettrico. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri vicino in viale Campioni d’Italia 1969/1970, nei pressi dell’incrocio con via Tramontana e l’inizio di viale Poetto.Inutile ogni tentativo di salvare Giovanni Fanni, commercialista di 47 anni, il suo cuore si è fermato oggi. Il conducente dello scooter elettrico che ha investito la famiglia sulle strisce si è subito fermato, in stato di choc. Per lui ora arriverà l’accusa di omicidio stradale.La vittima Giovanni Fanni, era un commercialista cagliaritano con studio a Cagliari. Laureato in Economia e commercio all’università degli studi del capoluogo aveva conseguito un master in Auditing e controllo interno all’università di Pisa. (leggo.it) foto archivio

Correlati