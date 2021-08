Famiglia in vacanza: ladri razziano in casa gioielli per mezzo milione di euro

Un mega colpo da circa 500mila euro in gioielli. Proprio così, quasi mezzo milione di euro tra monili in oro, pietre preziose, brillanti, rubini, smeraldi e zaffiri e il valore aumenta ancor più se si tratta di oggetti realizzati da maison orafe prestigiose e di orologi per veri appassionati del genere. Un rientro dalle vacanze a dir poco choccante per una intera famiglia.L’episodio è avvenuto in provincia di Venezia, a Carpenedo, la famiglia, genitori e figlia, si sono accorti del furto una volta rientrati dalle ferie, hanno trovato la casa completamente a soqquadro, con le due casseforti forzate e svuotate. Spariti brillanti, rubini, smeraldi, zaffiri. Il sofisticato impianto di allarme dell’abitazione non sarebbe nemmeno scattato.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

fonte Leggo – foto archivio