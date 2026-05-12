FAMIGLIA, GIOVEDÍ 14 MAGGIO ALLA REGIONE LAZIO LA PRIMA CONFERENZA REGIONALE SULLA FAMIGLIA

Si terrà giovedì 14 maggio, alla Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, in Sala Tirreno alle ore 15.00 – la *1ª Conferenza Regionale sulla Famiglia*. Costruiamo il Futuro. Le politiche del Lazio per sostenere Famiglia e Natalità.

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, la Regione Lazio promuove la prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, un momento di confronto istituzionale e culturale dedicato alle politiche per la natalità, il sostegno alle famiglie, il lavoro, l’educazione e il futuro demografico della Regione nel contesto italiano.

Ad aprire i lavori con la presentazione della proposta di Legge regionale sulla Famiglia e sulla Natalità in discussione in Consiglio Regionale, saranno il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile Simona Renata Baldassarre, l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica Giancarlo Righini e il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma.

Previsti gli interventi dei Ministri Eugenia Roccella, Orazio Schillaci, Alessandra Locatelli e Giuseppe Valditara, del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, accademico, sanitario, educativo e del lavoro.

La Conferenza sarà articolata in tre sessioni tematiche dedicate a questione demografica e natalità; scuola, educazione e futuro della famiglia; lavoro, famiglia e condizioni per la vita.