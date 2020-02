Falvaterra: Mancata pubblicazione del Piano Triennale. Il Consigliere Ricci sollecita Piccirilli

Altro giro altra corsa, peccato che il Comune non è luna park.L’amministrazione guidata dal Sindaco Piccirilli si dimostra irrispettosa della normativa vigente in materia di trasparenza.Sono difatti scaduti i termini per la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 e sul sito istituzionale del Comune di Falvaterra ad oggi non c’è traccia neanche della fase che precede la pubblicazione del piano, ovvero della procedura che prevede la consultazione di cittadini e organizzazzioni portatrici di interessi collettivi al fine di eleborare un’efficace strategia di anticorruzione.La Legge 6 novembre 2012 n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede difatti che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ciascun anno.Tutto questo a Falvaterra sembra ancora una volta lontano dall’essere realizzato. Invitiamo pertanto il Sindaco Piccirilli, che in passato ha ricoperto presso il Comune anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione, a dimostrare maggiore sensibilità verso questo tema e sopratutto ad adottare urgentemente tutti gli atti volti alla redazione e pubblicazione del suddetto piano.

