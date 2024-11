FALVATERRA, L’UFFICIO POSTALE SI PREPARA AD ACCOGLIERE I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alla riapertura saranno disponibili a sportello tre servizi INPS.

Durante i lavori continuità dei servizi garantita con sportello dedicato presso la sede di San Giovanni Incarico.

Poste Italiane comunica che da venerdì 15 novembre, l’ufficio postale di Falvaterra, in via Montelungo, 17, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Falvaterra comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Falvaterra la continuità di tutti i servizi presso la sede di San Giovanni Incarico, in via Tasciotti, 3, con uno sportello dedicato disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35. A disposizione anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

A disposizione della clientela anche la sede di Ceprano, in Piazza Tommassini, 1, che osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. Anch’esso dotato di ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Falvaterra avranno una durata stimata in circa trenta giorni lavorativi.

