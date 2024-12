FALVATERRA, L’UFFICIO POSTALE DI VIA VENTI SETTEMBRE TORNA OPERATIVO IN VERSIONE “POLIS” CON I SERVIZI INPS

Già disponibili a sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e, nei prossimi mesi, i certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.Attenzione alla sicurezza: impianto di videosorveglianza collegato con la Security Room di Roma. Installato nuovo ATM Postamat di ultima generazione.

Ha riaperto ieri nella sua sede storica l’ufficio postale di Falvaterra, in Via Montelungo, 17.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In particolare è già possibile richiedere i primi tre certificati INPS direttamente presso gli sportelli degli uffici postali: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Nei prossimi mesi, inoltre, sarà possibile richiedere 15 diversi certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) come il certificato anagrafico di nascita, di residenza, di cittadinanza, di stato civile e di stato di famiglia.

Nell’ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

Inoltre, sempre nell’ambito dei lavori, è stato installato un ATM Postamat di ultima generazione caratterizzato da migliori performance, da numerose novità in termini di funzionalità e servizi, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Il nuovo ATM Postamat è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità, di un software e di un dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia. Oltre al prelievo di denaro contante, infatti, l’ATM consente di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay.

Grande attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale di Falvaterra, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 sette giorni su sette, in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre il sistema antirapina “roller cash” gestisce per la postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

Le soluzioni adottate per la sostenibilità aziendale: l’impianto di illuminazione, che fa parte del “Progetto Led” è stato sostituito con delle lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, che oltre a essere funzionali alla sostenibilità ambientale, sono stati progettati per favorire comfort visivo in ogni parte dell’ufficio, consentendo l’abbattimento dei consumi di energia elettrica di circa il 50% e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Si ricorda che la sede di Falvaterra osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

COMUNICATO STAMPA