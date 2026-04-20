Falsi investimenti online: denunciati un uomo e una donna per truffa in concorso

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino due persone, rispettivamente di 73 anni, originario della provincia di Ancona e residente a Nettuno (RM), e di 58 anni, originaria e residente ad Andria (BT), per il reato di truffa in concorso. L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia-querela sporta nel mese di gennaio da un uomo residente ad Aquino, ha consentito di ricostruire un articolato raggiro perpetrato attraverso contatti telefonici, mediante i quali gli indagati proponevano falsi investimenti online. In particolare, con artifici e raggiri, la vittima veniva indotta ad effettuare un versamento complessivo pari a 1.980 euro su una carta Postepay, risultata successivamente intestata a uno degli indagati. Le indagini condotte dai militari operanti hanno permesso di identificare i presunti responsabili e delinearne le responsabilità nell’ambito della condotta fraudolenta. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare riferimento alle truffe perpetrate attraverso strumenti.

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