FAI BEI SUONI 2023: Big Night Players al Museo del Sax (15 luglio)

Sabato 15 luglio il Museo del Saxofono si colora ancora di musica dal vivo, alle ore 21:30, con l’orchestra Big Night Players. Nell’ambito della rassegna FAI BEI SUONI 2023, si esibirà infatti la formazione – oramai habitué del Museo – che prende nome dall’omonimo film diretto e interpretato da Stanley Tucci nel 1996, The Big Night. Costituito da sette straordinari artisti, l’organico proporrà un repertorio italo-americano che emerse prepotentemente negli anni del dopoguerra, con l’energia assoluta dello swing dell’epoca mescolata alla musicalità frenetica e ritmica degli anni ’50-’60. Un programma che prevede classici come That’s amore, Buonasera signorina, Just a gigolò, Tu vuò fa l’Americano, Torna a Surriento, Carina, Oh Marie, Ciao Ciao Bambina, Sotto il cielo di Roma, Mambo Italiano. Una summa dei classici di artisti del calibro di Dean Martin, Frank Sinatra, Sam Butera e Louis Prima che oggi hanno riconquistato la ribalta attuale grazie alla riscoperta di un gusto vintage ormai dominante.

A comporre l’organico dell’orchestra saranno Francesco Sofia alla voce, Andrea Pedroni al sax tenore, Carlo Capobianchi alla tromba, Walter Fantozzi al trombone, Paolo Bernardi al pianoforte, Giordano Panizza al contrabbasso e Marco Della Torre alla batteria.

La Big Night Players ha suonato nei più prestigiosi locali, teatri e festival italiani e ha collaborato con artisti del calibro di Renzo Arbore, Greg, Luciano De Crescenzo, Lino Patruno, Marisa Laurito e Franco Nero.

Come di consueto, prima del concerto, alle ore 20:30 è prevista, per chi lo desiderasse, un’apericena a pagamento.

I biglietti del concerto sono in vendita direttamente al Museo o sul circuito Liveticket.it

COMUNICATO STAMPA