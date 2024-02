Facoltà di medicina: a Formia nuovi Corsi per la preparazione ai Test di accesso

Il panorama dell’accesso alle facoltà di medicina si evolve costantemente e il 2024 ha portato ad un cambiamento normativo significativo per coloro che aspirano a intraprendere il percorso di studi per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Da quest’anno, chi desidera accedere a medicina dovrà prepararsi a una sfida maggiore, affrontando un test di ammissione più complesso e articolato: il test di medicina che si compone di 60 domande a risposta multipla, rispetto alle 50 dell’anno precedente, da completare in 100 minuti. Le domande del test saranno suddivise in vari ambiti, delineando un quadro completo delle competenze richieste ai futuri medici. Dalle domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi a quello sul ragionamento logico. Dalle domande di biologia alla chimica sino a matematica e fisica.

Questo cambiamento richiede un adattamento rapido e una preparazione mirata per affrontare al meglio la sfida. In questo contesto, il Centro Studi Socrate si conferma come punto di riferimento per gli studenti che vogliono prepararsi al meglio per il test di medicina e per il TOLC e Vet 2024.

Josè Tipaldi, rinomato esperto nel campo delle tecniche di memorizzazione, sarà il punto di riferimento per gli studenti durante il corso. Accanto a lui, la Direttrice Pedagogica Prof.ssa Irene Viola garantirà un supporto di alto livello per massimizzare i risultati degli studenti.

Il corso completo offerto dal Centro Studi Socrate si svilupperà durante i weekend per un totale di 44 ore di formazione. Di queste, 20 ore saranno dedicate all’apprendimento delle tecniche di memorizzazione, fondamentali per affrontare con successo le sfide del test di medicina e dei TOLC e Vet 2024. Le restanti 24 ore saranno dedicate alla memorizzazione ufficiale del materiale, fornendo agli studenti una preparazione completa ed efficace.

La modalità di insegnamento si baserà su un approccio pratico e interattivo, con sessioni di studio intensive e l’utilizzo di quiz a risposta multipla per simulare al meglio le condizioni del test ufficiale.