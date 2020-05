Facebook e Google, smart working fino a fine 2020

Facebook e Google in smart working almeno fino alla fine del 2020.Come riporta Cnbc, la società di Mark Zuckerberg consentirà alla maggior parte dei suoi dipendenti di scegliere se lavorare da casa fino alla fine dell’anno.Facebook inizierà a riaprire i suoi uffici il 6 luglio dopo lo stop legato al coronavirus, consentendo ai dipendenti che hanno bisogno di rientrare per svolgere il loro lavoro di farlo.Il ceo di Google Sundar Pichai ha precisato che gli uffici della compagnia riapriranno a inizio luglio, con nuove misure di sicurezza, per i dipendenti che hanno bisogno di lavorare in sede. Ma il lavoro da remoto, originariamente previsto fino al primo giugno, è stato esteso fino a fine 2020.

foto e fonte ansa.it