“Facciamo un pacco alla camorra” : la Polizia di Stato collabora con la Nuova Cooperazione Organizzata (N.C.O.) di Aversa

Finalità dell’iniziativa è favorire la crescita civile del territorio attraverso la cultura della legalità sostenendo la gestione virtuosa dei beni confiscati alla camorra.

Anche quest’anno la Polizia di Stato collabora con la Nuova Cooperazione Organizzata (N.C.O.) di Aversa (CE), per la 13a edizione dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla camorra”.

All’interno della strenna natalizia, che si potrà acquistare, oltre ai prodotti delle cooperative che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata ci sarà anche una copia di un volume di fumetti del celebre “Commissario Mascherpa” edito dal periodico mensile istituzionale “Poliziamoderna”.

Una parte del ricavato delle vendite finanzierà il Piano “Marco Valerio”, del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, per sostenere le famiglie dei poliziotti che hanno figli affetti da gravi patologie croniche.

Per aderire all’iniziativa e ricevere informazioni si potrà contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Frosinone, all’utenza 0775.218714.

