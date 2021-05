Fabrizio Pignalberi, il leader di Più Italia, diventa postino per il solo giorno di lunedì

Grande attesa per la diretta di lunedì sera del leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi. In collegamento dalla pagina facebook, il Presidente Nazionale ripercorrera’ la storia personale e le sue vicissitudini dal 2012 ad oggi, mostrando tutta la documentazione in suo possesso, al fine di rispondere alle gravi accuse e diffamazioni perpetrate, ormai da mesi, a suo danno, nonostante l’esistenza di diversi provvedimenti di diffida a cessare tali condotte lesive, pronunciati da molteplici Tribunali, nei confronti dei diffamatori seriali. Ad annunciare la diretta, da domani centinaia di locandine inonderanno l’intera provincia di Frosinone. Non resta che attendere lunedì. Tante saranno le sorprese e i colpi di scena.

COMUNICATO STAMPA

