FABRIZIO MORO FA TAPPA A CASTELLIRI CON IL TOUR ESTIVO «NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026»

Grazie all’impegno di Ciociaria For, il grande cantautore romano si esibirà il 2 agosto al Parco Eventi “Enrico Macci” all’interno del Castelliri Summer Festival.

CASTELLIRI (FR)– Un colpo straordinario per l’estate musicale della provincia di Frosinone. L’Associazione Ciociaria For è orgogliosa di annunciare ufficialmente la tappa del tour estivo di Fabrizio Moro, dal titolo “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”, che si terrà il prossimo 2 agosto 2026 a Castelliri (FR), presso il suggestivo Parco Eventi “Enrico Macci”, come appuntamento di punta del Castelliri Summer Festival.

Dopo il grandissimo successo dell’anteprima sold-out al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 2 maggio, Fabrizio Moro ha arricchito il suo calendario con una serie di esclusive date estive che toccheranno i principali festival e arene italiane, prima di ripartire a ottobre nei più importanti club. La presenza dell’artista a Castelliri rappresenta un traguardo eccezionale, fortemente voluto dall’Associazione Ciociaria For, da sempre in prima linea nella valorizzazione del territorio e nella promozione di eventi culturali di altissimo profilo.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il percorso artistico e umano del cantautore. Per la prima volta in assoluto, il pubblico ciociaro potrà ascoltare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album in studio, il decimo della sua carriera, “Non ho paura di niente” (prodotto da BMG). Un disco caratterizzato da testi introspettivi e di forte attualità, in cui la dimensione intima si intreccia indissolubilmente con una visione collettiva, attualmente trainato in radio dal nuovo singolo “Niente da perdere”.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco di Castelliri ci sarà una formazione di polistrumentisti e musicisti di grandissimo livello: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Dettagli dell’Evento e Biglietti

Data: Domenica 2 agosto 2026

Orario: ore 21.30

Location: Parco Eventi “Enrico Macci” – Castelliri (FR)

Rassegna: CASTELLIRI SUMMER FESTIVAL

Costo del biglietto: € 15,00

Canali di prevendita:

I biglietti sono disponibili online sul circuito CiaoTickets al seguente link:

💻 https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/fabrizio-moro-castelliri-summer-festival-castelliri

È inoltre possibile acquistare i biglietti in formato cartaceo presso i seguenti punti vendita fisici e attività partner sul territorio:

📍 CopyCenter: Via Napoli, 185 – ISOLA DEL LIRI (FR)

📍 CopyCenter: Via Ponte Vasagalli, 58 – GIGLIO DI VEROLI (FR)

📍Bar Ristorantino Bararah, via Roma- CASTELLIR (FR)

📍 Bar Muraglione: Viale Muraglione – CASTELLIRI (FR)

📍 Tabaccheria L’Oasi della Fortuna: Via Rio Martino – CASTELLIRI (FR)

Con ben 10 album in studio all’attivo, la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta, e una solida carriera parallela come regista cinematografico (con i film Ghiaccio e Martedì e Venerdì), Fabrizio Moro si conferma una delle penne più autentiche, libere e amate del panorama cantautorale italiano. Il concerto del 2 agosto a Castelliri si preannuncia come una notte indimenticabile, fatta di rock, poesia ed energia pura.