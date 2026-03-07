Fabrizio Cristofari rifiuta incarico nel Pd: “Devo mantenere la neutralità come presidente dell’Ordine dei Medici”

FROSINONE – “Ringrazio per la designazione, ma per garantire il mio ruolo di neutralità – quale presidente dell’Ordine dei Medici – non posso accettare”. Con queste parole, il dottor Fabrizio Cristofari, consigliere comunale di Frosinone, ha declinato l’incarico proposto dall’assemblea elettiva della nuova Segreteria Provinciale del Partito Democratico.

La massima assise provinciale del PD aveva indicato all’unanimità il nome di Cristofari, Primario del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ e Presidente dell’Ordine dei Medici di Frosinone, come Responsabile della Sanità Pubblica e Privata ciociara.

“Ringrazio il neo segretario Achille Migliorelli e l’intero Direttivo per aver pensato al mio nome per un ruolo di così grande rilevanza per la Ciociaria – sottolinea Cristofari –. Allo stesso tempo, un’attenta valutazione mi porta a dover declinare l’incarico che mi è stato offerto”.

La decisione, spiega il medico, nasce da motivazioni etiche e morali, legate alla necessità di mantenere la terzietà richiesta dal suo ruolo all’Ordine dei Medici, che presiede da oltre 25 anni.

“È una scelta presa da un punto di vista prettamente etico, perché accettare l’incarico sarebbe in contrasto con il ruolo di terzietà della mia Presidenza – aggiunge Cristofari –. Ribadisco però il mio impegno personale e quello dell’Ordine che presiedo, volto al miglioramento della sanità provinciale, attraverso una collaborazione costruttiva con gli organi locali del Partito e con le Istituzioni”.

Cristofari conclude sottolineando la fiducia nel neo segretario Migliorelli: “Sono convinto che sarà in grado di individuare una professionalità di alto profilo per il ruolo, grazie all’ampio ventaglio di colleghi disponibili, in grado di coniugare esperienza, presenza, meticolosità e attenzione”.

