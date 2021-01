“Congratulazioni all’amico presidente Fabrizio Cristofari, per la sua conferma alla guida dell’Ordine provinciale dei medici di Frosinone. Una figura di comprovate esperienza e professionalità, emerse anche in un periodo complesso e delicato come quello dell’emergenza Covid”.Così il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in merito alla conferma del dottor Fabrizio Cristofari alla presidenza dell’Ordine provinciale dei medici di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA