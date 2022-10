Fabio Mezzatesta, vice campione italiano Rallycross 2022

MAGGIORA (NO) – Si conclude con il titolo di vice campione Italiano Rallycross nella categoria RX5 la stagione agonistica 2022 di Fabio Mezzatesta.

Dopo aver disputato le prime tre gare con una Peugeot 208 R5 il portacolori di Meteco Corse ha disputato le ultime due gare al volante di una Škoda Fabia R5 sempre curata da MFT Motors di Bergamo. Anche nell’ultimo appuntamento Fabio Mezzatesta ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, segnando il miglior tempo sul giro in tre delle quattro prove di qualificazione. In finale è stato subito protagonista di un testacoda che gli ha impedito di lottare per il successo di giornata.

“Sono soddisfatto e rammaricato perché alla fine ci credevo in questo successo di campionato anche se il livello in campo era molto elevato. È proprio questo a rendermi felice perché mi sono confrontato con piloti di altissimo livello. Ma l’essere pilota significa voler puntare sempre al più alto risultato possibile. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questa stagione e mi hanno aiutato a ben figurare nel campionato”.

