Fabio Mezzatesta sfiora la top-five al Pavia Rally Circuit

Il driver, affiancato da Marco Menchini, ha concluso in sesta posizione assoluta nell’occasione di esordio al volante della Citroën C3 WRC Plus, mancando la quinta posizione per soli otto decimi di secondo.

È un debutto soddisfacente, quello analizzato da Fabio Mezzatesta a conclusione del Pavia Rally Circuit, appuntamento che ha visto il driver romano debuttare al volante della Citroën C3 WRC Plus schierata dal team Gino Rally Invest e condivisa con il copilota Marco Menchini. L’occasione, quella prospettata al portacolori di Meteco Corse dai chilometri del Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo, utile per poter saggiare le potenzialità della vettura valutandone l’utilizzo per ulteriori occasioni ed archiviata in sesta posizione assoluta, a soli otto decimi dalla top-five. Una performance crescente, quella di Mezzatesta, ridimensionata in termini cronometrici da una guida dedita allo spettacolo, caratteristica degli interpreti dell’RX-Italia, il Campionato Italiano Rallycross, archiviato in seconda posizione assoluta.

Sensazioni positive, frutto di un continuo lavoro concertato con il team in termini di regolazioni, quelle pervenute durante l’impegno pavese.

“Una macchina fantastica, la Citroën C3 WRC Plus – il commento di Fabio Mezzatesta – abbiamo effettuato varie regolazioni, di modo che potessi godere di una guida più congeniale possibile, alla prima esperienza su questo tipo di vettura. L’ultima prova, dove abbiamo accusato una divagazione costata diversi secondi, ci ha negato la quinta posizione assoluta ma non cambia certo gli equilibri di una gara positiva. Tengo a ringraziare ACI Pavia per l’organizzazione della gara e per l’ospitalità mostrata ed il team. Pavia Rally Circuit si è rivelata un’ottima soluzione per approcciarsi ad un esemplare WRC Plus”.

