Fabio Mezzatesta sale in Fabia R5 e scende in pista a Castelletto di Branduzzo

Cambio di vettura per il pilota portacolori di Meteco Corse che lascia la Peugeot 208 R5 e sale sulla Škoda Fabia R5 di MFT Motors.

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) – Auto nuova, pista nuova, ma la stessa voglia di fare bene. Così, in sintesi, si presenta per Fabio Mezzatesta il prossimo appuntamento del Campionato Italiano RX, in programma nel prossimo fine settimana sulla pista lombarda.

“Non ho mai visto la pista, e anche la Škoda Fabia R5 è per me una novità. Ma sono estremamente fiducioso di fare bene e parto determinato per chiudere la gara in ottima posizione di classifica, proseguendo quella linea che mi ha portato a essere ai vertici del campionato dopo le prime tre gare della stagione” afferma il pilota romano portacolori di Meteco Corse. La Škoda Fabia R5 sarà curata dalla MFT Motors di Bergamo che ha seguito la vettura con la quale Mezzatesta si è presentato al via nei precedenti appuntamenti.

Attualmente Mezzatesta è secondo di Campionato Italiano RX a nove punti dal leader, grazie agli ottimi piazzamenti di Ittiri e delle due gare di Maggiora.

Il programma

Sabato 16 luglio si terranno quindi dalle 17.00 alle 19.00 le prove libere.

Di seguito il programma di domenica 17 luglio:

· 8.30 Q1 (4 giri)

· 11.00 Q2 (4 giri)

· 13.30 Q3 (4 giri)

· 16.00 Semifinali (6 giri)

· A seguire Finali (6 giri)

