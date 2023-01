Fabio Mezzatesta in evidenza a Pragelato: buone sensazioni per il pilota romano, all’esordio su ghiaccio

Il portacolori di Meteco Corse si congeda dal primo appuntamento proposto da Ice Challenge 2023 regalandosi tre manches all’insegna di un sempre più confortante feeling con la Hyundai I20 R5 del team Bernini, vettura che ha contraddistinto l’esordio del driver romano sui fondi bianchi.

Ha assecondato le aspettative, l’esordio su fondo ghiacciato di Fabio Mezzatesta. Il pilota romano, portacolori della scuderia Meteco Corse, ha archiviato la gara inaugurale di Ice Challenge 2023 – Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio – ponendosi in evidenza nelle tre manches espresse oggi, domenica 8 gennaio, sul tracciato di Pragelato, contesto affrontato al volante della Hyundai I20 R5 messa a disposizione dal team Bernini.

Una performance, quella di Fabio Mezzatesta, concretizzata con il miglior tempo nel confronto “di batteria” inerente le prove di qualificazione e la prima manche di gara. L’evoluzione del confronto lo ha poi visto conquistare la seconda posizione nella seconda manche e la terza in quella conclusiva, elementi che gli hanno garantito la quinta piazza finale di classe 4

“Sono soddisfatto, l’obiettivo era quello di divertirsi ma i fondi di Pragelato, oggi, ci hanno regalato molto di più – il commento del driver romano – l’occasione si è rivelata un’ottima opportunità in vista del nostro futuro impegno nell’RX Italia, il Campionato Italiano Rallycross. Nel corso delle tre manches, ho avuto modo di conoscere in modo più approfondito il comportamento della Hyundai I20 R5, vettura che mi ha garantito ottimi riscontri all’approccio con i fondi ghiacciati ed un indicativo training in vista della programmazione che prenderà il via ad aprile”.

Il prossimo appuntamento di Ice Challenge vedrà Fabio Mezzatesta cimentarsi ancora sul tracciato ad anello di Pragelato, teatro delle due prossime manches di campionato, in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio.

Nella foto (free copyright Elio Magnano): Fabio Mezzatesta in azione a Pragelato.

