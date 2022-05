Fabio Mezzatesta e Meteco Corse all’assalto di Maggiora Reverse

Il pilota romano, al volante della Peugeot R5, affiancato dalla scuderia torinese, si presenta con rinnovate motivazioni al terzo appuntamento del Campionato Italiano Rallycross che si concluderà con una grande festa notturna all’interno dell’impianto novarese

MAGGIORA (NO), 19 maggio – Terza gara del Campionato Italiano Rallycross e terza nuova pista per Fabio Mezzatesta, il pilota romano portacolori di Meteco Corse, tornato quest’anno a calcare le piste sterrate. “Abbiamo corso a Maggiora il mese scorso, ma allora si girava in senso orario. Nel prossimo fine settimana l’impianto del Pragiarolo sarà in formato Reverse, molto più ostico del precedente, più impegnativo. Ad esempio il Jocker Lap sarà estremamente più veloce, quindi richiederà un controllo ancora maggiore” premette Mezzatesta. “Fortunatamente ho buona memoria, durante la gara dell’aprile scorso ho registrato nella mente tutta la pista e nei giorni scorsi ho provato a percorrerla virtualmente al contrario”.

Il Campionato RX Italia vede Mezzatesta attualmente in seconda posizione assoluta, a otto punti dalla vetta. “Questo è un campionato in cui bisogna raccogliere punti in ogni manche di qualificazione e nelle finali. Non prendere punti anche in una sola manche è deleterio, perciò bisogna assolutamente vedere il traguardo sempre. Le due gare precedenti mi sono servite a trovare maggiore confidenza con la Peugeot 208 R5 della classe RX5 curata dalla MFT Motors, con la quale iniziavo a divertirmi nella scorsa gara di Maggiora, prima che il guasto al differenziale mi rallentasse nella finale. Ma siamo cresciuti. Sono cresciuto io nella confidenza del mezzo, ed è cresciuta anche la vettura, anche se sono ben conscio che la Peugeot 208 R5 è meno performante delle Škoda Fabia, vetture di progettazione più recente, quindi tecnologicamente più avanzata. Ma ormai il mio distacco dai migliori si è ridotto a un paio di decimi al giro e l’obiettivo è ridurlo ulteriormente”

Con queste premesse Fabio Mezzatesta parte con il consueto ottimismo per Maggiora Reverse. “La volta scorsa pioveva e la pista era fangosa e scivolosa; ora è un mese che non piove e il fondo sarà più duro. Nonostante ciò io continuerò a usare le Pirelli Cinturato, con le quali sono più a mio agio rispetto alle stampo, perché rispondono meglio alla mia guida aggressiva. Non ho guardato le previsioni del tempo” conclude Mezzatesta. “Se pioverà, metterò l’impermeabile” e infine promette: “Se parto davanti, saranno gli altri a dovermi passare e sarà dura, anche per loro”.

Il programma della due giorni

Venerdì 20 maggio

19.30-22.30: Shakedown

RX ITALIA BEER PARTY

Notte illecita by Ale Ruspini Band + Dj Veleno – Ingresso gratuito

Sabato 21 maggio

10.30-19.00; Prove Libere, Qualificazioni

21.15: Semifinali e finali

Costo ingresso € 15,00 (compresa una consumazione)

RX ITALIA BEER PARTY (dalle 19.00)

22.30: Renèe La Bulgara + Resident Dj Veleno (ingresso gratuito dalle 19.00)

COMUNICATO STAMPA