Fabio Giovannone: Cultura e Turismo al centro del nostro progetto per Ceccano

Nel suggestivo scenario del Parco di Castel Sindici, Fabio Giovannone ha ribadito uno dei punti cardine del suo programma: rilanciare la cultura e il turismo a Ceccano.

“Siamo pronti a reintrodurre l’assessorato alla Cultura, unendolo alla delega al Turismo”, ha dichiarato Giovannone, sottolineando l’importanza strategica di questo binomio. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale della città, trasformandolo in un motore di crescita e identità.

Basta degrado e abbandono. La manutenzione dei luoghi simbolo, come Castel Sindici, sarà una priorità assoluta. Non è più accettabile che spazi di tale valore vengano lasciati all’incuria o peggio, alla vandalizzazione.

Parchi, giardini e aree verdi diventeranno veri e propri palcoscenici all’aperto, perfetti per ospitare eventi culturali, spettacoli, incontri e attività ricreative. Un modo per riportare la comunità a vivere i propri spazi e per attrarre visitatori.

Con Fabio Giovannone sindaco, Cultura e Turismo non saranno più deleghe secondarie, ma protagoniste del cambiamento.