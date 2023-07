Fabio De Angelis è il nuovo presidente della Saf, il commento e le dichiarazioni di Gianluca Quadrini

Oggi, nello stabilimento della Saf di Colfelice si sono riuniti i sindaci e i delegati dei comuni della provincia, oltre che il Presidente, Luca Di Stefano, eleggendo il presidente e i nuovi membri del Cda della Società Ambiente di Frosinone. Dopo giorni di manovre politiche, tra gruppi di sindaci e di partiti, Fabio De Angelis è stato scelto come successore di Lucio Migliorelli. A fine assemblea, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale e Capogruppo di Forza Italia In Provincia, commenta il risultato affermando – “Da una serie di considerazioni, di confronti e di riunioni con chi ha condiviso insieme a me scelte strategiche e per anni si è speso per il territorio, non si poteva lasciare la guida di una società così importante a chi oggi ne fa solamente una questione politica. La Saf è del territorio, è dei cittadini, è dei sindaci che sono gli unici azionisti. L’emergenza rifiuti, ricordo ancora una volta, è una criticità che affrontiamo ormai da molto tempo e nel Lazio registriamo una forte mancanza di discariche tanto da indurre a trasferire i rifiuti della nostra provincia in altre parti d’Italia, con conseguenti aumenti dei costi. Questa era una questione che andava risolta assolutamente. Noi di Forza Italia, – continua Quadrini – in accordo con Fratelli d’Italia, abbiamo scelto di dare vita ad una governance seria, formata da persone capaci e che hanno come obiettivo il benessere del territorio e sappiano proporre servizi di qualità, erogati con senso di responsabilità. La provincia di Frosinone torna ancora una volta ad essere protagonista. Le linee di indirizzo condivise con il nuovo cda, sono volte alla tutela del territorio, che dicono no alle discariche in maniera indiscriminata e che tutelano i comuni interessati dagli impianti di rifiuti. Tutto questo sarà possibile grazie al lavoro sinergico tra la Provincia di Frosinone e la Saf, entrambe autonome nelle scelte che vengono da Roma.

Oggi, – conclude Quadrini – abbiamo dato, insieme ai sindaci, una grande prova di responsabilità proponendo le nostre linee di indirizzo per il nuovo cda nello spirito della condivisione anche al di là degli schieramenti politici e partitici, facendo in modo che si autodeterminassero nelle scelte. Ringrazio per questo tutti i sindaci che hanno seguito la linea dettata da un accordo che risponde alle esigenze di tutti, nell’interesse dei comuni e attraverso uno spirito che dovremmo continuare ad avere per il bene del nostro territorio e delle nostre comunità e che siano rivolte alla salvaguardia e alla tutela dei comuni su cui insistono gli impianti di trattamento.

Un augurio di buon lavoro ai membri del nuovo cda, al Presidente, Dott. Fabio De Angelis, al dott. Lucio Migliorelli e Avv. Antonella Galante persone di alta cultura e spessore professionale ma soprattutto esperti del settore.

COMUNICATO STAMPA