Fabbisogno abitativo primario, Ciacciarelli: “Approvato l’accordo tra Regione e Ministero”

È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di Accordo e di programma tra la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare i programmi innovati di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico e sociale.

«Parliamo di un traguardo importante, frutto del costante lavoro e interlocuzione Istituzionale intrapresa nel corso di questi mesi tra la Regione Lazio e il Ministero. Un risultato importante che ci permette di raggiungere un incremento dell’offerta abitativa pubblica e sociale. E di soddisfare il fabbisogno abitativo primario dei nuclei familiari con una capacità economica insufficiente a sostenere un canone di locazione o mutuo sul mercato abitativo primario», lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Accordo di Programma è stato finanziato con risorse regionali e nazionali per un ammontare di circa 53 milioni e 900 mila euro ed è composto di una serie di interventi di recupero e di rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale pubblica. Tali interventi sono finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione sociale e dei tessuti urbani. Ma anche di intervenire al recupero di unità abitative destinate alla manutenzione straordinaria e in particolare agli alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva. Previsti anche interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato e sono in programma anche interventi nuovi interventi di edilizia sociale.

«Un intervento che rispecchia il nostro indirizzo di Governo e diventa sempre di più necessario in un momento complesso sotto il profilo economico e sociale. L’accordo è stato raggiunto grazie a una sintonia e unità d’intenti con il Ministro Matteo Salvini. Inoltre, ringrazio il presidente Francesco Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso l’importanza del provvedimento», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Comunicato stampa