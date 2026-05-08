Fa un incidente e si scopre che ha una patente di guida contraffatta: intervento della Polizia Locale e sequestro del documento

Nel pomeriggio di martedì la Polizia Locale di Cisterna è intervenuta a seguito di un sinistro stradale autonomo verificatosi in Via Aprilia, in prossimità di Via Reynolds.

Durante gli accertamenti, il conducente della Fiat Punto coinvolta, un cittadino egiziano di 26 anni residente in un comune della provincia di Roma, ha esibito agli agenti una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Romania.

Dal primo controllo operato dai componenti della pattuglia sono state rilevate anomalie sul documento in particolare sulla sua composizione grafica e sui sistemi di sicurezza in uso in tali documenti.

Al fine di approfondire la situazione, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di corso della Repubblica, dove la patente è stata sottoposta a verifiche tecniche approfondite mediante la strumentazione specialistica in uso al Comando.

Gli accertamenti hanno confermato che il documento risultava contraffatto. Lo stesso, seppur somigliante come modello alla patente di guida in uso nello Stato comunitario, risultava di buona fattura e solo grazie alle verifiche effettuate presso l’Ufficio controllo documentale del Comando sono emerse le incongruenze che hanno consentito di attestarne la contraffazione.

Il conducente ha esibito inoltre la propria patente egiziana che è stata ritirata in quanto lo stesso risultava residente in Italia da oltre un anno, senza aver convertito la patente extracomunitaria in patente italiana, obbligo derivante dalle disposizioni del Codice della Strada.

Il documento contraffatto è stato sottoposto a sequestro ed il conducente deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.

L’attività si inserisce nel più ampio ambito del controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto dell’uso di documenti falsi, attività per la quale da oltre 10 anni il Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina si è contraddistinto costituendo un apposito ufficio. L’ufficio è divenuto punto di riferimento sia per altro forze dell’ordine che per l’autorità giudiziaria in tema di verifiche sull’originalità dei documenti.