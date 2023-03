Fa tappa a Cisterna il Camper della ASL per i programmi di screening oncologico di mammella, cervice uterina e colon retto

Fa tappa anche a Cisterna il Camper della ASL di Latina, Dipartimento di Prevenzione – Screening, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione Attiva.

Con il supporto delle donne dell’organizzazione di volontariato ANDOS Latina, la ASL di Latina ha organizzato una serie di eventi ad accesso libero sullo screening oncologico della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

Le persone si possono presentare giovedì 9 marzo dalle ore 8:30 alle ore 14 presso l’area mercato ex Nalco di Cisterna dove stazionerà il Camper della ASL di Latina per accedere all’appuntamento per la mammografia (screening gratuito per donne da 50 a 74 anni) che potrà essere effettuata sia in loco che nelle giornate successive presso la sede della ASL, in piazza Cesare Battisti 50 a Latina, secondo le indicazioni che verranno fornite.

Stessa cosa per lo screening oncologico della cervice uterina (gratuito per donne da 25 a 64 anni).

Per quanto concerne lo screening oncologico del colon retto (gratuito per uomini e donne da 50 a 74 anni) le persone possono recarsi presso il Camper della ASL, nell’area ex Nalco di Cisterna, per ritirare il kit da usare a casa.

Inoltre, la giornata sarà dedicata all’informazione e alla prevenzione delle malattie croniche e infettive.

Verranno offerte le seguenti attività:

promozione e prenotazione delle vaccinazioni in età adulta e nei soggetti fragili;

promozione dello screening dell’epatite C;

valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili;

misurazione di pressione arteriosa, glicemia, calcolo dell’indice di massa corporea (BMI);

counselling breve;

sensibilizzazione e indicazioni sui corretti stili di vita (sana alimentazione, corretti livelli di attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol).

COMUNICATO STAMPA