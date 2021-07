Ferentino, picchia la compagna minacciandola di morte: arrestato 31enne del luogo

Ieri, in Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto un 31enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti ed altro) poiché resosi responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia” ai danni della propria convivente. In particolare, in base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto nella giornata di ieri, l’arrestato al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, all’interno della propria abitazione, avrebbe malmenato la compagna convivente, minacciandola anche di morte e danneggiando contestualmente anche le suppellettili. I militari, difatti, intervenuti prontamente a seguito di specifica richiesta ed appurato che la lite era ancora in atto, prendevano subito contatti con la donna che, immediatamente posta in sicurezza, successivamente sporgeva regolare denuncia-querela per le violenze subite mentre, il compagno, anch’esso presente, veniva accompagnato in caserma e tratto in arresto. Ad espletate formalità di rito l’uomo, così come disposto dalla competente A.G., veniva accompagnato in abitazione diversa da dove conviveva con la vittima, in regime di arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati