EXPORT, RIGHINI: «RICERCA INTESA SANPAOLO TESTIMONIA VITALITÀ SISTEMA ECONOMICO REGIONALE»

«I dati sulle esportazioni dei poli tecnologici del Lazio, emersi dalla ricerca di Intesa Sanpaolo, testimoniano un’ottima vitalità del sistema economico regionale. In particolare, i numeri positivi fatti registrare nel settore agroalimentare, con un +18,4% per l’export e un +7,3% dei fatturati, rappresentano un ulteriore stimolo per il proseguimento di quelle politiche di sviluppo che hanno reso il comparto uno dei volani più importanti per il bilancio regionale. La giunta Rocca ha sempre considerato una priorità il sostegno alle imprese del territorio e ha introdotto tante iniziative e provvedimenti per accompagnarle nel loro processo di innovazione e per renderle sempre più attrattive e competitive nei mercati nazionali e internazionali. I numeri resi noti da Intesa Sanpaolo, in linea con quelli nazionali che hanno evidenziato numeri record per l’export dei distretti agroalimentari, dimostrano che quella avviata è la strada giusta».È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini.

Correlati