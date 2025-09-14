EXPORT, RIGHINI: «LAZIO SI CONFERMA LOCOMOTIVA DI CRESCITA ANCHE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE»

«I dati sull’export testimoniano che il Lazio si conferma locomotiva di crescita anche nel settore agroalimentare, registrando un +9,1% nei primi mesi del 2025: la miglior performance tra tutte le Regioni del Centro Italia. Un dato che ci riempie di orgoglio e conferma la forza di un comparto strategico per l’economia regionale, capace di coniugare tradizione, innovazione e qualità. Questi risultati non arrivano per caso: sono il frutto del grande lavoro delle nostre aziende agricole e agroalimentari, ma anche di un’azione politica concreta, fatta di ascolto, semplificazione e investimenti mirati. Il nostro impegno, come Assessorato, è stato quello di rafforzare le filiere locali, sostenere l’internazionalizzazione e valorizzare l’identità dei prodotti del Lazio. Il comparto agroalimentare rappresenta un asset strategico non solo per l’economia, ma anche per la nostra identità e sovranità alimentare. Continueremo a investire per rendere questo settore sempre più competitivo, sostenibile e protagonista dello sviluppo del nostro territorio. D’intesa con il presidente Francesco Rocca e con la vicepresidente Roberta Angelilli, stiamo lavorando a nuove misure per accompagnare le imprese verso i mercati esteri, con strumenti più efficaci, accessibili e orientati ai risultati. La crescita dell’export regionale (+17,4% complessivo, +133,7% verso gli USA) dimostra che il Lazio può e deve ambire a una posizione di leadership anche sul piano internazionale».È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

