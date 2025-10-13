EXPO, BALDASSARRE: TRIONFO ITALIANO, RICONOSCIMENTO CHE CELEBRA GENIO E FORZE DELLA NOSTRA IDENTITÀ

“La partecipazione dell’Italia a Expo 2025 Osaka si conclude con un riconoscimento straordinario: il Padiglione Italia ha ricevuto il primo premio assoluto nella categoria “Theme Development”, il più prestigioso conferito dal Bureau International des Expositions, l’organismo intergovernativo che sovrintende alle Esposizioni Universali. Si tratta di un risultato storico, che conferma la capacità del nostro Paese di interpretare con originalità e profondità i grandi temi globali, valorizzando al contempo la propria identità culturale. Il Padiglione ha saputo unire tradizione e innovazione, bellezza e ingegno. In questo spazio simbolico, si sono sviluppate nuove collaborazioni e opportunità per il sistema produttivo nazionale, contribuendo alla crescita economica e alla proiezione internazionale dell’Italia. Dopo aver presenziato al Premio Tokyo Roma, in Giappone, esprimo profondo orgoglio per questo successo”. Così, l’assessore alla cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

